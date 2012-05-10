Над Чатир-Дагом замайорить кримськотатарський прапор

Близько трьох тисяч чоловік планують 13 травня піднятися на одну з найвищих гір Криму - Чатир-Даг, щоб встановити там кримськотатарський прапор в пам'ять про жертв депортації в травні 1944 року, повідомила прес-служба меджлісу кримських татар.

"Мета заходу - встановлення національного прапора кримських татар, проведення дуа (молитви) на згадку про загиблих під час депортації та колективний спів національного гімну", - йдеться в анонсі.

Учасників акції будуть супроводжувати інструктори з гірського туризму.

Організаторами акції, крім меджлісу, є Всесвітній конгрес кримських татар, Федерація національної боротьби "Куреш" і громадські організації кримської молоді.