Над Чатир-Дагом замайорить кримськотатарський прапор
10:27, 10 травня 2012Крым
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Народ йде в гори
Близько трьох тисяч чоловік планують 13 травня піднятися на одну з найвищих гір Криму - Чатир-Даг, щоб встановити там кримськотатарський прапор в пам'ять про жертв депортації в травні 1944 року, повідомила прес-служба меджлісу кримських татар.
"Мета заходу - встановлення національного прапора кримських татар, проведення дуа (молитви) на згадку про загиблих під час депортації та колективний спів національного гімну", - йдеться в анонсі.
Учасників акції будуть супроводжувати інструктори з гірського туризму.
Організаторами акції, крім меджлісу, є Всесвітній конгрес кримських татар, Федерація національної боротьби "Куреш" і громадські організації кримської молоді.
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