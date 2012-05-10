Міліція шукає телефонного терориста, "замінувавшего" поїзд

Міліція шукає телефонного «терориста», який 9 травня зробив неправдиве повідомлення про мінування поїзда «Сімферополь - Київ», і порушила кримінальну справу за фактом інциденту, повідомила помічник начальника лінійного відділу міліції на станції Сімферополь по взаємодії зі ЗМІ Наталія Пересада.

«Причиною переполоху став злий жарт невідомого "гумориста". Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 259 КК, за якою передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, або до шести місяців арешту, або обмеження свободи строком на п'ять років», - сказала майор міліції.

Чоловік подзвонив у Службу безпеки України, повідомивши про замінування кількох вагонів поїзда № 12 на вокзалі Сімферополя. Правоохоронці ввели в дію план «Бомба» і евакуювали пасажирів. Сапери не знайшли вибухівку. Поїзд, який за розкладом повинен був відправлятися до Києва в 18.06, вийшов о 20.10.

