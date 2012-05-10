П'яний водій перевернув легковик у Криму: 4 поранених
10:58, 10 травня 2012Крым
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Аварія на заході півострова
Чотири людини отримали травми в результаті перекидання легкового автомобіля в Чорноморському районі Криму. Машиною керував п'яний водій, повідомила в четвер прес-служба кримського управління ДАІ.
Аварія сталася вночі 8 травня.
Житель Сімферополя, який керував легковиком марки "Кіа", виїхав за межі проїжджої частини та допустив перекидання машини.
П'яний водій отримав численні забої, перелом гомілки та черепно-мозкову травму, пасажир-сімферополець, також перебував у стані алкогольного сп'яніння, - безліч ударів. Крім того, удари "заробили" дві молоді жінки - мешканки Сакського району.
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