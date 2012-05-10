П'яний водій перевернув легковик у Криму: 4 поранених

Чотири людини отримали травми в результаті перекидання легкового автомобіля в Чорноморському районі Криму. Машиною керував п'яний водій, повідомила в четвер прес-служба кримського управління ДАІ.

Аварія сталася вночі 8 травня.

Житель Сімферополя, який керував легковиком марки "Кіа", виїхав за межі проїжджої частини та допустив перекидання машини.

П'яний водій отримав численні забої, перелом гомілки та черепно-мозкову травму, пасажир-сімферополець, також перебував у стані алкогольного сп'яніння, - безліч ударів. Крім того, удари "заробили" дві молоді жінки - мешканки Сакського району.