В Криму подешевшав "борщовий" набір

Індекс споживчих цін в Криму у квітні в порівнянні з березнем склав 99,7%, що нижче середньоукраїнського показника на 0,3%, повідомила прес-служба уряду республіки.

Цей показник разом з Одеською областю є найнижчим серед регіонів Україні.

Дефляції на споживчому ринку сприяло зниження цін на продукти харчування на 1% (індекс цін - 99%, Україні - 99,7%), а також на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% (індекс цін - 99,9%, Україну - 99,5%).

За уповільненням темпів зростання цін на продукти харчування минулого місяця Крим випереджає інші регіони України.

З продуктів харчування найбільше зниження цін відмічене на молоко - на 3%, сметану - на 2,6%, яйця - на 3,8%, вершкове масло - на 2,5%, сало - на 3%), рис - на 3 , 3%. Також подешевшали овочі «борщового набору»: капуста - на 8,8%, коренеплоди і цибуля - на 9%, картопля - на 8,3%. Незначне збільшення цін спостерігалося на свинину і м'ясо птиці - на 0,3%, рибу та продукти з риби - на 0,3%, фрукти - на 0,9%, у тому числі на банани - на 4,7%.

Зниження індексу цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в квітні обумовлено зменшенням вартості послуг водопостачання та водовідведення відповідно на 0,6% і 0,8%, твердого палива (кам'яне вугілля) - на 0,4%.

Крім того, в минулому місяці відзначена дефляція в сфері послуг зв'язку на 0,2%, що пов'язано зі зниженням цін на телефонне і телефаксне обладнання на 0,7%. Також знизилися ціни на відпочинок і культуру - на 0,2%.

