Скасування саміту в Ялті - попередження перед ізоляцією?

Депутат Європарламенту Марек Сівець (Польща) вважає, що скасування Ялтинського саміту Центральноєвропейської ініціативи є попередженням Україні напередодні можливої дипломатичної ізоляції. Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Скасування саміту в Ялті - негарна новина для України та її влади. Це - попередження перед дипломатичною ізоляцією, яка може мати місце. Це ще не бойкот, але це вже афронт”, - сказав депутат.

За його словами, у даному випадку стандарти були визначені тими людьми, які не хотіли їхати до України, а не тими, які хотіли. “Єдина позитивна річ у цьому, що ми уникнули публічного плебісциту, який Президент гарний, а який поганий”, - зазначив Сівець.

На думку депутата, нинішня ситуація особливо спричиняє стурбованість для Польщі. “Ми маємо зробити усі можливі зусилля, щоб забезпечити, щоб цей афронт, до якого Польща не приєдналася, не надихнув країни ЄС на схожі дії у майбутньому”, - підкреслив він.

Сівець також висловив думку, що політичний бойкот фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в Україні є також негарним шляхом, і зазначив, що вже закликав політиків, передусім польських, не приєднуватися до нього.

“Між невідвідуванням і бойкотом - довгий шлях. Для українців футбольний чемпіонат є національним питанням - джерелом гордощів, незважаючи на політичні погляди. Українці заслуговують на те, щоб цей турнір у їхній країні відбувся в атмосфері свята, незважаючи ні на що. Більше того, давайте не забувати, що без співпраці з українцями Польща не була б господаркою чемпіонату ще багато років”, - сказав Сівець.

8 травня Міністерство закордонних справ України повідомило про перенесення саміту в Ялті на невизначений термін після того, як президенти 13 із 20 країн відмовилися приїхати в Україну. Частина з них мотивувала своє рішення відсутністю часу, а частина – проблемами навколо колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Крім того, на початку квітня Німеччина виступила ініціатором політичного бойкоту української частини Євро-2012. На сьогодні керівництво Бельгії, Нідерландів, Австрії, а також Євросоюзу заявило, що не відвідуватиме Україну під час фінальної частини чемпіонату.