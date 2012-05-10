Крим усіяний трупами дельфінів

Море викидає на берег мертвих дельфінів в районі селища Приморське поблизу Феодосії, за останні 15-20 днів таке явище місцеві жителі спостерігають щодня, повідомляє газета «Кафа».

«Уздовж берега лежало більше десяти дельфінів, що мають однакові поранення у вигляді порізів в області живота. (Пізніше) викинуло ще дві туші з такими ж пораненнями», - зазначає видання.

Вчені говорять, що подібні явища можна спостерігати кожну весну в розпал сезону лову камбали і катрана в районі Феодосійської затоки і Євпаторії.

«Навесні дельфіни масово гинуть в рибальських мережах. В основному у викинутих на берег дельфінів відсутній хвіст або плавники, рибалки відрізають їх, щоб витягнути з мереж, - заявив старший науковий співробітник Карадазького природного заповідника та директор лабораторії Брема Сергій Кривохижин. - У більшості випадків це (поранення) слід від чайок. Але порізи бувають і іншого походження. Наприклад, любителі тварин можуть вирізати м'ясо з метою підгодівлі тварин. Також можуть знайтися й ті, хто використовує дельфіновий жир в різних цілях ».