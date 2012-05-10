У п’ятницю в Україні до 32°
14:36, 10 травня 2012Крым
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У Криму тепло та сухо
Невеликі короткочасні дощі, грози очікуються у південній частині України, у більшості центральних областей та на півночі Лівобережжя вночі 11 травня. Вітер північно-східний, у західній частині переважно південний, 3-8 м/с, повідомив Укргідрометцентр.
Температура у західних, північних та більшості центральних областей вночі 8-13°, вдень 23-28° (у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень14-19°); на решті території вночі 13-18°, вдень 27-32°, у горах Криму та місцями на узбережжі морів 20-25°.
У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 23-28°. У Києві вночі 10-12°, вдень 25-27°.
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