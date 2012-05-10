Нікітський сад до 70-річчя перемоги виростить бузок

Алеї з бузку планують висадити у всіх 13 містах-героях України, Росії та Білорусі до 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Саджанці виростять ботанічні сади, від України в проекті бере участь Нікітський ботанічний сад, який розташований на півдні Криму.

Алеї з'являться в рамках проекту «Бузок перемоги». Його вже підтримали Головний ботсад імені Цицин Російської академії наук, Центральний ботанічний сад НАН Білорусі, Волгоградський регіональний ботсад (РФ).

Сорти бузку будуть названі на честь Дня перемоги або носити імена героїв війни.

В Україні 4 міста-героя: Керч, Київ, Одеса і Севастополь.

