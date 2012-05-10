Каzантип влаштував "АвітаміноZ" напередодні 20-річчя

Департамент міжрегіонального і культурного обміну "Республіки Z", яка більш відома як "Каzантип", напередодні свого 20-річчя організував в містах Росії, України, країн Балтії і Центральної Європи серію заходів під загальною назвою "АвітаміноZ" - вечірки проводилися для популяризації ідей республіки і дозволили відчути "Каzантип", не виїжджаючи до Криму.

"Географія вечірок - найобширніша: Краснодар, Санкт-Петербург, Оренбург, Саратов, Уфа, Донецьк, Одеса, Рига, Лієпая, Париж. У списку артистів: ALISSA SPUTNIK, Agraba, alexander POPOV, ANDREY PUSHKAREV, ANDRIESH, ARKADY AIR, BREAKING NEWS, COSMONAUT, DZEN, DJ OM, Druma2rgi (live), EleСtrosoul SYSTEM / ANDREY BURTAEV, GOLIKOV, KRIZZZ, LADY WAKS, MARATEK, MAYS, PARTYPHONE, R-TEM, SAINT, SONAR, TRIPMASTAZ, VAVINCHI", - говориться в прес-релізі.

Лейтмотивом вечірок стала фраза: "За літо в усьому світі". "Фактично в цій фразі і зосереджено весь сенс того, що відбувалося", - відзначають організатори.

"КаZантип" на початку 1990-х років проводився у північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Звідси і назва проекту. Спочатку це був спортивний захід, що збирав фанатів віндсерфінгу. Його супроводжувала музика. На початку 2000-х років "КаZантип" переїхав на захід Криму, у Попівку, і незабаром його перейменували на "Республіку Z".