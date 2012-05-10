Придніпровська залізниця залучить для роботи влітку 500 студентів

Придніпровська залізниця залучить до роботи влітку 506 студентів залізничних навчальних закладів, повідомляє прес-служба залізниці. Зокрема, навчально-виробничу практику пройдуть студенти Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна, а також Дніпропетровського та Сімферопольського технікумів залізничного транспорту. 331 студент буде працювати провідниками пасажирських вагонів, у тому числі 34 студенти зі знанням англійської мови, 60 студентів будуть працювати монтерами шляху, 45 - помічниками машиніста електровоза і тепловоза.

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