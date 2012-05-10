Донецька залізниця призначить на літо 4 додаткових поїзди до Криму

Донецька залізниця (ДЗ) у літній період 2012 року призначить у кримському напрямку 4 додаткових поїзди, повідомляє прес-служба ДЗ.

Зокрема, в літній період курсуватимуть додаткові поїзди № 227/228 Луганськ - Сімферополь, № 277/278 Донецьк - Сімферополь, № 419/420 Луганськ - Феодосія, № 427/428 Ясинувата - Феодосія.

Крім того, згідно з новим графіком руху пасажирських поїздів на 2012/2013 рік, щодоби курсуватиме в середньому 17 поїздів формування ДЗ.

«Аналіз попиту на найбільш популярні напрямки не припиняється. За необхідності призначатимуться ще додаткові поїзди», - йдеться в повідомленні Донецької залізниці.