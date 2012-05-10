Ліси Криму оброблять хімікатами

Біохімічна обробка лісів для боротьби з непарним шовкопрядом починається в четвер в районі Південного берега Криму, повідомляє КІА.

Роботи проводяться від Ласпінського перевалу до Фороса, включаючи урочища Батилиман, Ласпі і Сарич.

Забороняється відвідувати і відпочивати в цих районах, а також випас худоби, сінокосіння, збирання грибів та ягід.

Заборона діє до 28 травня.

