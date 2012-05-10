Ліси Криму оброблять хімікатами
15:37, 10 травня 2012Крым
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Від Ласпі до Фороса
Біохімічна обробка лісів для боротьби з непарним шовкопрядом починається в четвер в районі Південного берега Криму, повідомляє КІА.
Роботи проводяться від Ласпінського перевалу до Фороса, включаючи урочища Батилиман, Ласпі і Сарич.
Забороняється відвідувати і відпочивати в цих районах, а також випас худоби, сінокосіння, збирання грибів та ягід.
Заборона діє до 28 травня.
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