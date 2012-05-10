Випускникам Сімферополя вручать медалі просто неба

Урочисте нагородження випускників-медалістів шкіл Сімферополя вперше відбудеться у форматі загальноміського свята на центральній площі міста, повідомила прес-служба міськради.

У програмі свята - вручення атестатів і нагород, а також концерт, за участю шкільних колективів та професійних артистів.

У цьому році школи Сімферополя закінчили 2 829 чоловік, 111 з них отримають золоті медалі та 47 - срібні.

Церемонія вручення медалей відбудеться 11 травня.

Випускні вечори пройдуть 12 травня.