Випускникам Сімферополя вручать медалі просто неба
15:46, 10 травня 2012Крым
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Урочисте нагородження випускників-медалістів шкіл Сімферополя вперше відбудеться у форматі загальноміського свята на центральній площі міста, повідомила прес-служба міськради.
У програмі свята - вручення атестатів і нагород, а також концерт, за участю шкільних колективів та професійних артистів.
У цьому році школи Сімферополя закінчили 2 829 чоловік, 111 з них отримають золоті медалі та 47 - срібні.
Церемонія вручення медалей відбудеться 11 травня.
Випускні вечори пройдуть 12 травня.
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