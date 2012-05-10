5 нарколабораторій у Криму вирощували "зілля" для киян

Оперативники Служби безпеки України припинили діяльність у Криму 5 підпільних нарколабораторій, розташованих у Сімферополі та Бахчисараї, наркотики переправляли за кордон та до Києва, повідомила прес-служба СБУ.

"Приміщення, які ретельно охоронялися, були оснащені спеціальними системами освітлення та вентиляції, там вирощувався канабіс. Ділки виготовляли з нього наркотики і переправляли за кордон та до столиці України, де реалізовували у нічних клубах та серед наркозалежних", - йдеться в прес-релізі.

Працівники спецслужби затримали 7 учасників злочинного угруповання, п’ятеро з яких - мешканці Криму, двоє - мешканці Києва. За рішенням суду їх взяли під варту

СБУ вилучила спецобладнання, тисячу доз розфасованих наркотиків, понад 10 кг психотропів та канабісу. Ринкова вартість наркотиків становить близько 2 мільйонів гривень. Спецслужба порушила кримінальні справи.