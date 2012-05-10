"Авліта" за 4 місяці збільшила перевалку вантажів на 67%

Стівідорна компанія «Авліта» в січні-квітні 2012 року збільшила перевалку генеральних і сипучих вантажів на 66,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 1,633 млн тонн, повідомила компанія.

У квітні 2012 року обсяг перевалки генеральних і сипучих вантажів зріс на 46% - до 380 тис. тонн.

Зокрема, обсяг переваленної металопродукції склав 232 тис. тонн, зернових вантажів - 148 тис. тонн, у тому числі 124 тис. тонн пшениці і 24 тис. тонн ячменю.

У квітні 2012 року «Авліта» опрацювала 4411 вагонів - на 37,4% більше, ніж у квітні 2011 року, у тому числі 2742 з металопродукцією і 1669 з зерном, а також 21 судно, три з яких класу «Панамакс».

АТ «Стівідорна компанія "Авліта"» має в своєму розпорядженні два глибоководні причали в акваторії незамерзаючої круглий рік Севастопольської бухти. Спеціалізація «Авліти» - перевалка металопродукції і зерна. Потужності компанії дозволяють перевалювати вантажі з усіх видів транспорту на морський.