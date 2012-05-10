Ялта відкриє курортний сезон промиванням водопроводу

Ялта протягом двох днів проведе промивку та дезінфекцію міських мереж водопостачання, повідомила прес-служба мерії.

Так, в ніч на 30 травня будуть йти роботи в 10-м, 11-м мікрорайонах, а також по вулицях Робоча, Ленінградська, Жадановського, Садова № 1-33, Кірова, Комунарів, Щербака, Таврійська, Гоголя, Володарського, Ломоносова, Курчатова, Дражинського, Данченко, і в районах «Чайної гірки», Дарсана, пос.Чехова, готелю «Ореанда», кварталу «Зоря».

У ніч на 1 червня буде проводитися промивка та дезінфекція мереж іншої частини міста.

«Користуватися водою з 20 години вечора до 6 ранку забороняється. Потім перед користуванням водою необхідно злити її для промивання мережі всередині будинку», - говорять в прес-службі.