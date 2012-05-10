Футболіст "Таврії" зіграє на Євро-2012

Наставник збірної України Олег Блохін оголосив список з 26 гравців, які готуватимуться до стартує через місяць чемпіонату Європи, в нього увійшов і представник спортклубу "Таврія" (Сімферополь) - півзахисник Сергій Назаренко, повідомила прес-служба "Таврії".

З 15-го по 24-е травня національна команда проведе підготовчий збір у Туреччині.

Також Блохін назвав 8 запасних гравців збірної, серед них двоє "таврійців": півзахисник Максим Калініченко і нападаючий Антон Шиндер.

"Запасні гравці на збір до Туреччини не поїдуть, але зобов'язані підтримувати себе в ігровому тонусі, щоб в будь-який момент підключитися до підготовки збірної", - пояснила прес-служба "Таврії".