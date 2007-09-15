Тимошенко: ”Я не ворог російської мови”
6 тисяч кримчан зібралися на мітинг лідера БЮТ
Керч. 15 вересня. УНІАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що вона ніколи не була ворогом російської мови. Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на мітингу в Керчі (Крим).
Як передає кореспондент УНІАН, при цьому лідер БЮТ зазначила, що з неї роблять ворога російської мови її політичні опоненти, і це є своєрідною технологією. Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що вона народилася в Дніпропетровську, довгі роки прожила там і до приходу в уряд Віктора ЮЩЕНКА не знала жодного слова українською, проте потім, вже працюючи в уряді, вивчила цю мову.
«Робити ворога російської мови або будь-якої іншої мови з людини, яка все життя говорила російською мовою – це потрібно мати колосальну пропагандистську машину, щоб таких ворогів створювати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Лідер БЮТ заявила, що вона згодна з думкою, що мовна проблема для всієї країни стоїть лише на 17-му місці, а на перших місцях стоять соціальні питання - «як лікувати людей, як створювати країну, як мати землю, яка б приносила багатства всій країні, а не окремим людям».
Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що ініціатива Партії регіонів про проведення референдуму з питання статусу російської мови – це лише передвиборний популізм. За словами лідера БЮТ, «країна вже вп’яте стає на ці граблі»: двічі питання російської мови порушувалося під час президентства Леоніда КУЧМИ, один раз під час виборів Президента в 2004 році, і ще один раз ідея референдуму виникала під час парламентських виборів 2006 року. «Давайте ще п`ятий раз наступимо на граблі російської мови, НАТО, а за цією ширмою грабуватимуть вас ще 10 років, і говоритимуть, що це так країні важко жити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона також сказала, що сьогодні в парламенті України депутати не знають ні російської мови, ні української, а говорять «на 80% “по фєнє». «Я іноді й не розумію, що говорять», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.
Крім того, лідер БЮТ зауважила, що «нинішні міністри майже все з купленими дипломами, а люди, які торгують на базарах у декілька разів більш освічені за них і мають наукові ступені, реальні наукові роботи. При цьому люди вимушені стояти на базарах, оскільки у них немає нормальної роботи».
На мітинг з участю Ю.ТИМОШЕНКО зібралося близько 5-6 тисяч кримчан. Після мітингу лідер БЮТ взяла участь в спуску на воду універсального суховантажного судна-контейнеровоза, який було складено на Керченському суднобудівному заводі «Залів».