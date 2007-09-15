Створення широкої коаліції - «абсолютна утопія»

Керч. 15 вересня. УНІАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає «абсолютною утопією» можливість створення в парламенті України широкої коаліції. Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на мітингу в Керчі (Крим), де сьогодні відзначається День міста.

«Широка коаліція – це абсолютна утопія, тому що якщо ви йдете в цю широку коаліцію, то тобі ставлять такі умови, які абсолютно не сумісні з наведенням ладу в країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, у разі вступу до широкої коаліції політику не дадуть торкнутися «до жодної тіньової приватизації, вони не дадуть торкнутися жодного банківського потоку». «Якщо широка коаліція, то ти стаєш їхнім партнером, і змінювати щось в країні неможливо», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також зазначила, що все це зрозумів і Президент країни Віктор ЮЩЕНКО, «коли він туди пішов, а потім все це вилилося в розчарування».

Ю.ТИМОШЕНКО закликала кримчан голосувати на виборах не емоціями, а свідомо робити свій вибір. Вона також закликала присутніх на мітингу людей допомогти її команді. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, кожна людина може залучити, як мінімум, 10 чоловік до того, щоб зробити усвідомлений вибір.

Лідер БЮТ також зазначила, що на півдні і сході України між нею і людьми її політичні опоненти збудували «стіну холоду, агресії». «І потрібен час, щоб цю стіну нерозуміння зруйнувати», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.