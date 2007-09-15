«Регіонали» збиралися випустити велику рогату худобу

Керч. 15 вересня. УНІАН. Партія регіонів блокує агітаційну діяльність БЮТ, зокрема, сьогодні «регіонали» намагалися заважати вильоту лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО до Керчі (Крим). Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Керчі.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «регіонали» не тільки блокували її виліт до Криму, але й «збиралися випустити на шляху проходження кортежу кримськими дорогами велику рогату худобу». Крім того, заявила Ю.ТИМОШЕНКО, дізнавшись про те, що лідер БЮТ має намір відвідати один із пам`ятників міста-героя, «регіонали» вирішили провести там же в той самий час свій мітинг.

Внаслідок чого, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, бютівці відмовилися від відвідин цього пам`ятника, «щоб не створювати конфліктних ситуацій між прихильниками і опонентами БЮТ».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що подібна поведінка характерна не тільки для «регіоналів» Криму, але й в цілому для представників Партії регіонів.

Так, розповіла Ю.ТИМОШЕНКО, днями в Черкасах під час проведення мітингу БЮТ «регіонали» «випустили величезний дельтаплан, який своїм шумом дуже заважав проведенню бютівцями своєї агітаційної діяльності».

«Я думаю, після виборів вони («регіонали») пересядуть на дельтаплани і відлетять за межі нашої країни», - пожартувала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона також повідомила, що збирає всілякі листівки та іншу продукцію, яку випускають «регіонали» проти БЮТ, і, можливо, після виборів навіть створить «міні-музей того як, ПР дотримувалася декларованого нею ж «кодексу честі».

Крім того, коментуючи інформацію, поширену лідером кримських «регіоналів» Василем КІСЕЛЬОВИМ про те, що БЮТ для агітації найняв екстрасенса Анатолія КАШПИРОВСЬКОГО, Ю.ТИМОШЕНКО порадила Партії регіонів “не звалювати свої невдачі і рейтинг, що знижується, на якісь потойбічні сили, а краще підібрати більш розумних людей у свій штаб».