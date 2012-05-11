"Вишка Бойка" прибула до Криму з Туреччини (фото)

Cамопід'ємна плавуча бурова установка "Петро Годованець" прибула в четвер до Криму з турецького порту Гиресун на базу буріння і облаштування державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" в районі селища Чорноморське на заході півострови, повідомила прес-служба компанії.

Буксирування зайняло п'ять діб по маршруту загальною довжиною 408 миль.

Вишка названа на честь Петра Годованця, який брав участь у відкритті крупних родовищ на чорноморському і азовському шельфі.

"Петро Годованець" розпочне роботу на шельфі Чорного моря на початку червня.

"Чорноморнафтогаз" купив придбав 2 вишки вартістю близько 400 мільйонів доларів кожна.

Друга СПБУ заступить на вахту в Чорне море в 2013 році. Зараз тривають роботи по її будівництву.

"Чорноморнафтогаз" займається розвідкою і видобутком газу і нафти в Чорному і Азовському морях. 100% акцій ДАТ належить національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".