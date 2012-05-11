Кайт атакує кримський "Марс"

Кайтбордери Росії і України зберуться з 12 по 19 серпня в кримському селі Попівка на заході півострову на Z-games ("Зет геймс"). Змагання пройдуть на території "Каzантипа", а саме - на "Марсі".

Понад 100 спортсменів боротимуться за призові місця в чоловічому і жіночому заліках. "Це перші офіційні змагання в рамках Кубка Росії. Це мега-круто, це визнання з боку чиновників від спорту", - говорить Ілля Вінокуров, чемпіон Росії 2004 року, президент Асоціації кайтінга.

Міжнародний Олімпійський комітет включив кайтінг в олімпійську програму, починаючи з ігор 2016 року.

"Не варто забувати, що Z-games - це "Казантип", а значить будуть ді-джей сети, перфоманси і шоу. Будуть майстер-класи для тих, хто раніше "ні за що і ніколи", для тих, хто бачив все це лише на каналі Extreme і дуже хотів. Загалом, Z-games - це не лише подія для професіоналів, але і "сбыча мест" для любителів", - кажуть організатори.

Z-games проводяться в Попівці з 2010 року.