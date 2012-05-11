Вбивця сестер отримав довічне

Київський районний суд Сімферополя засудив до довічного позбавлення волі чоловіка, який холоднокровно вбив двох сестер у вересні 2010 року - злочинець напав на домоволодіння жінок з метою зоволодіти їх коштами, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

"Прокуратурою Сімферополя повністю доведена в суді вина підсудного. Апеляційна інстанція також підтвердила обгрунтованість позиції наглядового відомства. Решту життя зловмисник проведе за гратами", - йдеться в прес-релізі.

Інші подробиці прокуратура не повідомила.