Вбивця сестер отримав довічне

13:07, 11 травня 2012
Крым
0 0

Напав на домівку

Київський районний суд Сімферополя засудив до довічного позбавлення волі чоловіка, який холоднокровно вбив двох сестер у вересні 2010 року - злочинець напав на  домоволодіння жінок з метою зоволодіти їх коштами, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

"Прокуратурою Сімферополя повністю доведена в суді вина підсудного. Апеляційна інстанція також  підтвердила обгрунтованість позиції наглядового відомства. Решту життя зловмисник проведе за гратами", - йдеться в прес-релізі.

Інші подробиці прокуратура не повідомила.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter