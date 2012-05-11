Феодосія відкриває пляжний сезон

Міські пляжі Феодосії будуть готові до прийому відпочиваючих з 18 травня, до цього часу на пляжах з'явиться необхідна інфраструктура та матроси-рятувальники, повідомляє курортно-інформаційний центр Криму.

Вже закінчені роботи з прибирання, обстеження морського дна, взяті проби води та пляжного ґрунту.

«Залишилося встановити парасолі, тенти, кабіни для перевдягання», - відзначили в центрі.

На території Феодосії знаходиться 31 пляж, 23 з них загального призначення, решта належать санаторіям, пансіонатам, дитячим таборам.