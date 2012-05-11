У Криму зловили педофіла

13:49, 11 травня 2012
Крым
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Помстився матері дівчинки

Міліція пред'явила обвинувачення 27-річному вантажнику - жителеві Сімферопольського району Криму в розбещенні семирічної дівчинки, повідомила прес-служба кримського управління МВС. 

Дитина розповіла матері про чоловіка, який пригощав її цукерками, роздягав і чіпав, жінка звернулася до міліції. Підозрюваний затриманий і вже дав свідчення. 

З'ясувалося, що вантажник того дня випив і захотів секса. "Зайшов до знайомої робітниці пункту прийому склотари, але пропозицію жінка відхилила. "Ромео", прогулюючись вулицею, помітив маленьку дівчинку - дочку жінки. Вона знала його. Пригостивши її тістечком, чоловік взяв дитину за руку і повів до річки. Там роздяг дівчинку, спустив брюки, усадив себе на коліна і спробував поцілувати, після - зробив ряд розпусних дій", - говориться в прес-релізі. 

Чоловіку загрожує від п'яти до восьми років в'язниці.

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