Євпаторія готується міняти "трубу"

14:23, 11 травня 2012
Крым
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Роботи на водоводі проведуть в 2 зміни

Підготовчий етап робіт по заміні аварійної ділянки магістрального водовода "Чеботарка-Євпаторія" розпочинається в курортному місті. Планується повністю замінити зношені труби водовода на пластикові на ділянці протяжністю 7 кілометрів. На це Кабінет міністрів України наприкінці лютого розпорядився виділити понад 94 мільйонів гривень, гроші вже почали надходити до Криму, повідомила прес-служба мерії Євпаторії.  

"Замовником виступає Міністерство регіонального розвитку і ЖКГ автономії. Визначено підрядчика - ПМК-55. Роботи виконуватимуться у дві зміни. Залучать до 10 одиниць спецтехніки: крани, екскаватори, бульдозери, зварювальні агрегати, трубовози. Діаметр нової пластикової труби - 1200 міліметрів", - говориться в прес-релізі.

Пориви на водоводі сталися наприкінці лютого в Євпаторії після аномальних для Криму морозів. 70% жителів міста, населення якого становить більш як 120 тисяч осіб, залишилися без води майже на тиждень. Аварія була кваліфікована як надзвичайна подія державного значення.

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