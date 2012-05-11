Євпаторія готується міняти "трубу"

Підготовчий етап робіт по заміні аварійної ділянки магістрального водовода "Чеботарка-Євпаторія" розпочинається в курортному місті. Планується повністю замінити зношені труби водовода на пластикові на ділянці протяжністю 7 кілометрів. На це Кабінет міністрів України наприкінці лютого розпорядився виділити понад 94 мільйонів гривень, гроші вже почали надходити до Криму, повідомила прес-служба мерії Євпаторії.

"Замовником виступає Міністерство регіонального розвитку і ЖКГ автономії. Визначено підрядчика - ПМК-55. Роботи виконуватимуться у дві зміни. Залучать до 10 одиниць спецтехніки: крани, екскаватори, бульдозери, зварювальні агрегати, трубовози. Діаметр нової пластикової труби - 1200 міліметрів", - говориться в прес-релізі.

Пориви на водоводі сталися наприкінці лютого в Євпаторії після аномальних для Криму морозів. 70% жителів міста, населення якого становить більш як 120 тисяч осіб, залишилися без води майже на тиждень. Аварія була кваліфікована як надзвичайна подія державного значення.