У віце-прем'єра Криму померла мати
14:34, 11 травня 2012Крым
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Співчуття уряду
Заступник голови Ради міністрів Криму 58-річний Азіз Абдуллаєв втратив матір. Кримський уряд виражає співчуття віце-прем'єрові.
"Рада міністрів Автономної республіки Крим виражає глибокі співчуття заступникові голови Радміну Азізу Абдуллаєву у зв'язку зі втратою - смертю матері Нуріє ханум. Сили і мужності Вам, Азізу Рефатовичу, в цьому випробуванні", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті уряду.
Абдуллаєв працює віце-прем'єром Криму з вересня 2005 року.
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