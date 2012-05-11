У віце-прем'єра Криму померла мати

Заступник голови Ради міністрів Криму 58-річний Азіз Абдуллаєв втратив матір. Кримський уряд виражає співчуття віце-прем'єрові.

"Рада міністрів Автономної республіки Крим виражає глибокі співчуття заступникові голови Радміну Азізу Абдуллаєву у зв'язку зі втратою - смертю матері Нуріє ханум. Сили і мужності Вам, Азізу Рефатовичу, в цьому випробуванні", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті уряду.

Абдуллаєв працює віце-прем'єром Криму з вересня 2005 року.