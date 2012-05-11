Росіянин намагався вивезти з Криму старовинні монети

Співробітники кримської митниці вилучили 10 старовинних монет з білого металу у громадянина Росії, який слідував авіарейсом "Сімферополь - Москва" та обрав "зелений коридор" - не заповнив митну декларацію та не заявив в усній формі про наявність цінних предметів, повідомила прес-служба відомства.

"Знайдені у пасажира монети датовані 1814-1915 роками. Вага десятьох монет становить 124,2 грамів. Скоріше за все, вони представляють історичну та культурну цінність", - йдеться в прес-релізі.

Митники склали протокол про порушення.

Долю монет після культурологічної експертизи вирішить суд.