Крим зібрав 2 мільярди гривень податків
15:37, 11 травня 2012Крым
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Дані за 4 місяці
Платники податків за чотири місяці цього року поповнили місцеві бюджети Криму на 1 млрд 215 млн гривень. Надходження збільшилися на 17% у порівнянні з торішнім показником, або на 170 млн гривень, повідомила прес-служба кримської податкової.
До державного бюджету України в січні-квітні надійшли 966 млн гривень. Додатково зібрано 259 млн гривень. Темп зростання до відповідного періоду 2011 року - 137%.
Загалом з початку року платники податків сплатили до звідного бюджету Криму 2 млрд 181 млн гривень. Це на 429 млн гривень, або на 25% більше, ніж за чотири місяці минулого року.
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