Крим зібрав 2 мільярди гривень податків

Платники податків за чотири місяці цього року поповнили місцеві бюджети Криму на 1 млрд 215 млн гривень. Надходження збільшилися на 17% у порівнянні з торішнім показником, або на 170 млн гривень, повідомила прес-служба кримської податкової.

До державного бюджету України в січні-квітні надійшли 966 млн гривень. Додатково зібрано 259 млн гривень. Темп зростання до відповідного періоду 2011 року - 137%.

Загалом з початку року платники податків сплатили до звідного бюджету Криму 2 млрд 181 млн гривень. Це на 429 млн гривень, або на 25% більше, ніж за чотири місяці минулого року.