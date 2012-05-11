У Криму - півсотні легальних мільйонерів

Кількість офіційних мільйонерів в Криму з року в рік не змінюється. Не перевищує 50 осіб, але податкова підозрює - їх більше.

Так, заступник голови Державної податкової служби (ДПС) в Криму Сергій Кроков каже, що за підсумками декларування доходів за 2011 рік у регіоні нарахували 47 мільйонерів. "(Правда), є громадяни, які не показали дохід, але придбали, ну, скажімо, новий вертоліт собі у власність. Є громадяни, які протягом року придбали близько 8-10 автомобілів класу" Бентлі ","Феррарі", - сказав податківець.

Крім того, він повідомив, що у ДПС є інформація про вивезення великих сум за межі України: "Спасибі колегам з Росії, прийшли відомості, що кілька мільйонів доларів готівкою були вивезені громадянином України, який прописаний в Сімферополі".

Зараз цю людини шукають. "Поки ми його знайти не можемо, але запевняємо: знайдемо. Відстежуємо етапи його "великого шляху" по нашій території і в Росії", - зазначив Крюков.

За матеріалами "Центру журналістських розслідувань"

