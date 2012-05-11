Безробітних в Криму стало менше

Рівень зареєстрованого безробіття в Криму в квітні склав 1,6%, що на 0,2 процентних пункти нижче аналогічного періоду 2011 року, повідомила прес-служба кримського уряду.

"Так, станом на початок травня чисельність незайнятих громадян, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, скоротилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 11,9% до 20 тис. осіб, а чисельність зареєстрованих безробітних знизилася на 12,3% і склала 19,3 тис. осіб ", - сказано в повідомленні.

Потреба підприємств у робочій силі зросла на 29,5% і склала 6,2 тис. осіб. На одне вакантне місце претендували троє людей, а не п'ять - як раніше.

За квітень в Криму працевлаштували 3795 осіб.