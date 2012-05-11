6 тисяч вакансій запропонують в Криму

Більше 6 тисяч пропозицій від 60 підприємств Криму заявлені на першу все кримський ярмарок вакансій, який пройде 19 травня на головній площі Сімферополя, повідомила прес-служба уряду республіки.

«Бажаючі знайти нову роботу або змінити місце роботи зможуть безпосередньо зустрітися і поспілкуватися з роботодавцями, оперативно вирішити питання свого працевлаштування», - запевняє влада.

Крім того, в програмі ярмарку - акція «Перше робоче місце», на якій 9-ти випускникам професійно-технічних та вищих навчальних закладів вручать трудові книжки на підприємства Криму.

Також організують майстер-класи, семінари, презентації.

Серед потенційних роботодавців - найбільші підприємства та організації, керівники кадрових служб з регіонів Криму.

