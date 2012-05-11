Феодосія влаштує великодній фест

На біс…

Великодній фестиваль «Славимо Христове Воскресіння!» Пройде 13 травня у Феодосії, на площі біля залізничного вокзалу. Він організований вже в 12-ий раз, повідомила прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. «В програмі - виступ дитячих, молодіжних та парафіяльних хорових колективів. Початок о 12:00. Запрошуються всі бажаючі », - йдеться в прес-релізі єпархії. Фестиваль проводиться з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря. Цього року Великдень святкували 15 квітня

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