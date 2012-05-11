Феодосія влаштує великодній фест
16:35, 11 травня 2012Крым
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На біс…
Великодній фестиваль «Славимо Христове Воскресіння!» Пройде 13 травня у Феодосії, на площі біля залізничного вокзалу. Він організований вже в 12-ий раз, повідомила прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.
«В програмі - виступ дитячих, молодіжних та парафіяльних хорових колективів. Початок о 12:00. Запрошуються всі бажаючі », - йдеться в прес-релізі єпархії.
Фестиваль проводиться з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря.
Цього року Великдень святкували 15 квітня
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