Феодосія влаштує великодній фест

16:35, 11 травня 2012
Крым
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На біс…

Великодній фестиваль «Славимо Христове Воскресіння!» Пройде 13 травня у Феодосії, на площі біля залізничного вокзалу. Він організований вже в 12-ий раз, повідомила прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

«В програмі - виступ дитячих, молодіжних та парафіяльних хорових колективів. Початок о 12:00. Запрошуються всі бажаючі », - йдеться в прес-релізі єпархії.

Фестиваль проводиться з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря.

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