Колишній мер Алупки намагається відновитися на посаді

Ялтинський міськсуд сьогодні скасував рішення міської ради Алупки, яка на початку квітня висловила недовіру меру Віктору Толстоног (Партія регіонів) і достроково припинила його повноваження. Разом з тим, міськрада не має наміру повертати крісло градоначальника і збирається звертатися до апеляційної інстанції.

Про рішення суду Толстоног повідомив Алупкінським ЗМІ.

В.о. мера Алупки Павло Постніков (ПР) підтвердив УНІАН інформацію про судове засідання. Він також заявив, що міськрада "у встановлені законом терміни подасть апеляцію" на рішення суду першої інстанції.

Як повідомляв УНІАН, за недовіру меру проголосували більшість депутатів міськради.

Раніше алупкінці звернулися до Президента України Віктора Януковича та депутатів міськради з відкритим листом, де вимагали відправити Толстонога у відставку. Серед іншого обурення городян викликало узаконення готелю на колишніх землях дитячого протитуберкульозного санаторію "Шахтар".

Толстоног обраний мером курортного містечка, де проживають близько 9 тисяч чоловік, восени 2010 року.

