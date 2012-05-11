Маршрутки Сімферополя будуть ходити і вдень, і вночі

У Сімферополі мають намір ввести новий графік розкладу руху маршруток по місту, який передбачає цілодобову роботу, при цьому з 23 годин буде діяти підвищений тариф на проїзд, повідомляє"Комсомолка" з посиланням на начальника управління транспорту і зв'язку міськради Андрія Каракулькін.

Маршрутки почнуть "бігати" цілодобово не раніше, ніж через два місяці.

"Для здійснення завдання треба провести окремий конкурс. Цілком можливо, що пропозиція надавати послуги вночі буде зроблено республіканському підприємству "Кримавтобус", - говорить Каракулькін.

Крім того, в перспективі всі маршрутки Сімферополя планується оснастити GPS-навігаторами для контролю руху за розкладом.