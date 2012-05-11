Фірташ готовий вкласти майже $3 мільярда в титан

Глава ради директорів групи компаній Group DF Дмитро Фірташ готовий інвестувати в розвиток титанової галузі України 2,4-2,7 млрд доларів і впевнений, що держава може стати другою країною в світі за обсягами випуску металевого титану, повідомила прес-служба бізнесмена.

"Я сподіваюся, що в титановій галузі, зокрема в металургії, ми будемо другими, в крайньому випадку - третіми. Думаю, для нас це буде велика перемога. Складно боротися з такими технологічно потужними країнами, як США, Росія, Китай. Але ми будемо це робити", - сказав бізнесмен в інтерв'ю журналу "Експерт", який вийде 14 травня.

За словами Фірташа, для розвитку української титанової індустрії необхідно створити вертикально-інтегрований титановий холдинг. "Не сумніваюся, що чим швидше буде створений вертикально-інтегрований титановий холдинг, тим краще для України", - підкреслив він.

За словами бізнесмена, найбільші світові авіакосмічні корпорації Boeing і Airbus розвиваються і створюють попит на титан.

Group DF володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка в свою чергу контролює 50% -1 акція "Кримського титану" - підприємства, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окісної пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.