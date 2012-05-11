Багеровський аеродром продадуть наприкінці травня
18:09, 11 травня 2012Крым
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Аукціон з продажу нежитлових будівель, комплексу злітно-посадкової смуги Багеровському аеродрому, призначено на 29 травня, повідомляє прес-служба Фонду майна Криму.
Аеродром об'єкт спільної власності територіальних громад Ленінського району Криму розташований в селищі Багерове.
Рішення про виставлення об'єкта на продаж прийнято Ленінським районним радою в лютому.
Крім того, на торги в цей же день буде виставлено будівлю колишнього навчально-курсового комбінату і будівлю колишнього будинку піонерів, що не увійшли в процесі приватизації до статутного капіталу ВАТ «Керченський металургійний комбінат».
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