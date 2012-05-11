Дайвери наткнулися на бомби та міни в Криму

В районі селища Заозерне (Сакський район) рятувальники МНС знищили 9 німецьких авіабомб часів війни та протичовнову радянську міну зразка 1915 року, повідомляє прес-служба кримського управління.

Боєприпаси лежали на глибині близько 2 метрів у море на відстані 100 метрів від берега.

«Протичовнова міна, вагою близько 150 кг. в тротиловому еквіваленті, була знайдена драйверами-любителями напередодні Дня Перемоги недалеко від берега. Виявивши підозрілий, схожий на вибухонебезпечний, предмет вони негайно звернулися в МНС», - повідомили у прес-службі.

Прибувши до місця знахідки, рятувальники в радіусі одного кілометру знайшли ще 9 німецьких авіабомб, в кожній з яких знаходилося по 10 кг вибухової речовини.

Боєприпаси знищили безпосередньо на місці.

З дикого пляжу були евакуйовані 18 людей.