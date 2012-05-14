Таксі вибухнуло на АЗС в Криму (фото)
08:55, 14 травня 2012Крым
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Від автомобіля залишилася половина
Автомобіль-таксі, який заправлявся газом на АЗС у Керчі, вибухнув в суботу вранці, водія та пасажира автомобіля доставлено до лікарні, загрози для їх життя немає
Розірвався газовий балон в автомобілі. Пожежі не було.
«Від автомобіля залишилася половина: фрагменти машини вибухом рознесло по всій заправці. Частини автомобіля занесло на дах заправки. За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати заводський брак балона газової установки машини», - пише сайт «Керч FM».
На місці події працювали співробітники міліції.
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