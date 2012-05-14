ЧФ Росії надіється поповнитись новими човнами у 2014 році

Чорноморський флот Росії очікує надходження перших новоспоруджених кораблів в 2014 році, заявив командувач ЧФ контр-адмірал Олександр Федотенков в неділю в Севастополі під час заходів, приурочених до 229-х роковин Чорноморського флоту.

«Будуються нові кораблі: на суднобудівельному заводі "Янтар" в Калінінграді закладено серію сторожових кораблів. На Адміралтейському об'єднанні "Адміралтейські верфі" в Санкт-Петербурзі закладено серію підводних човнів. Ми чекаємо в 2014 році надходження перших кораблів для Чорноморського флоту», - сказав командувач.

Федотенков також заявив, що на завершальному етапі будівництва на Чорноморському флоті будуть сформовані екіпажі, які відбудуть на заводи приймати кораблі від промисловості.

«Поки ми підбираємо кращих випускників військово-морських вузів: вони і розподілятимуться на щойно формовані екіпажі», - сказав командувач ЧФ РФ.