Марафонець з Севастополя за 6 днів проплив від Кіпру до Ізраїлю

Севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України Олег Софяник переплив Середземне море від північного узбережжя Кіпру до берегів Ізраїлю - близько 300 кілометрів, повідомив голова «Об'єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в Севастополі» Олександр Синявський.

Софяник стартував 5 травня з турецької яхти у відкритому морі, біля кіпрського міста Пратарос (грецька частина острова) - через відсутність шенгенської візи, кіпрська влада не впустила спортсмена на острів і не дозволила стартувати з берега. Фінішував плавець 11 травня о 10:50 на пляжі міста Хайфа.

Заплив виявився важким. Софяник дуже вимотався фізично і морально, плив по 10-14 годин у день кролем на грудях і кролем на спині, в гідрокостюмі та окулярах. Завдяки ластам підтримував досить високу швидкість, до 4-5 кілометрів на годину. Спортсмена супроводжувала яхта турецького спонсора Алі Точкана.

Софяник здійснив уже понад 50 марафонських запливів, найдовший з яких через Південно-Китайське море - 350 кілометрів.