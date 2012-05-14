П'яний "замінував" райдержадміністрацію в Криму

09:47, 14 травня 2012
Крым
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Співробітники міліції затримали жителя кримського селища Чорноморське, який зробив неправдиве повідомлення про мінування районної державної адміністрації, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

До міліції зателефонував чоловік і повідомив про дзвінок невідомого про бомбу в РДА, який надійшов на мобільний телефон дружини.

До будівлі райдержадміністрації виїхали слідчо-оперативна група, кінолог і вибухотехніки. Правоохоронці оточили прилеглу до РДА територію, евакуювали людей, що знаходилися біля будівлі і перевірили приміщення, але вибухового пристрою не знайшли.

Лжемінером виявився 44-річний кримчанин. Він вже дав свідчення. Порушено кримінальну справу за статтею "завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності".

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