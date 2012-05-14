Азаров рекламує Крим

Прем'єр-міністр Микола Азаров радить українцям відпочивати на українських курортах.

"Уже понад 40 років я щороку відпочиваю в Криму, коли є можливість, і Крим мені дуже подобається. Там дивовижне поєднання морського повітря, гірського повітря й лісового, чудове море. Мені здається, що краще нашого Криму немає ніде", - заявив він у ході спілкування з користувачами Facebook.

Азаров зазначив, що нещодавно був у Катарі. "Столиця цієї держави Доха знаходиться на березі моря... Можливо, комусь там подобається, але для мене дуже висока температура, висока вологість і дуже тепла вода в морі (понад 30 градусів) не комфортні", - написав він.

"Я всіх агітую відпочивати на наших українських курортах: Крим, Закарпаття, та й наша смуга в районі Києва для відпочинку дуже сприятлива", - підкреслив Азаров.