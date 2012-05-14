Ветеран війни помер біля підніжжя меморіалу в Севастополі

88-річний ветеран Великої Вітчизняної війни Віктор Тищенко, який прийшов до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках разом з онуком покласти квіти до Вічного вогню, помер 11 травня біля підніжжя меморіалу, повідомила прес-служба Севастопольської адміністрації.

Голова міста Володимир Яцуба, зустрівшись з дочкою ветерана, висловив усім рідним і близьким співчуття і запевнив, що міська адміністрація надасть родичам допомогу в увічненні пам`яті її батька.

Меморіал знаходиться за кілька сот метрів від будівлі адміністрації.