Човен вбив підводника в Криму

Син не зміг врятувати батька

Житель Криму, який займався підводним полюванням в Азовському морі, загинув в результаті наїзду невстановленої моторного човна - водолаза зачепив гвинт, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Трагедія сталася в 15 метрах від берега в Ленінському районі півострова. 57-річного кримчанина витягнув на сушу син і викликав швидку допомогу. Чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму і помер до приїзду лікарів.

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