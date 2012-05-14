Човен вбив підводника в Криму
11:06, 14 травня 2012Крым
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Син не зміг врятувати батька
Житель Криму, який займався підводним полюванням в Азовському морі, загинув в результаті наїзду невстановленої моторного човна - водолаза зачепив гвинт, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Трагедія сталася в 15 метрах від берега в Ленінському районі півострова.
57-річного кримчанина витягнув на сушу син і викликав швидку допомогу.
Чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму і помер до приїзду лікарів.
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