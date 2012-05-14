Човен вбив підводника в Криму

11:06, 14 травня 2012
Крым
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Син не зміг врятувати батька

Житель Криму, який займався підводним полюванням в Азовському морі, загинув в результаті наїзду невстановленої моторного човна - водолаза зачепив гвинт, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Трагедія сталася в 15 метрах від берега в Ленінському районі півострова.

57-річного кримчанина витягнув на сушу син і викликав швидку допомогу.

Чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму і помер до приїзду лікарів.

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