Кримчанин тренує 100 голубів до Євро-2012

Кримський голубівник Леонід Бойко щотижня проводить тренування поштово-спортивних голубів по перельоту на довгі дистанції, готуючи птахів до перельоту з Донецька до Криму на честь відкриття чемпіонату з футболу Євро-2012.

За задумом Бойко, 8 червня в Донецьку близько 20-ти кримських голубівників випустять в небо 500 птахів. Це буде чемпіонат Криму по перельоту поштово-спортивних голубів і символічна акція-привітання всім гостям та учасникам футбольного чемпіонату.

«Голуби - це символ миру, ми хочемо, щоб прозвучало на весь світ, що Крим і Україна пропагують мир у всьому світі, - зазначив автор ідеї випуску голубів. - Також ми проведемо чемпіонат Криму по перельоту спортивних голубів з Донецька до Криму».

Голуби повинні будуть подолати близько 500 кілометрів. Бойко прогнозує, що цю дистанцію птиці пролетять за 7 годин. На старті і фініші судді будуть фіксувати час. У підсумку визначать голуба, який швидше за всіх долетить з Донецька до Криму.

Автор ідеї готує для змагання близько 100 своїх голубів. З початку квітня чоловік тренує їх. «Починаємо з п'яти кілометрів, потім збільшуємо відстань. Уже літали з Бахчисарая, Гвардійського і Красногвардійського. До Євро плануємо провести ще 2-3 тренування в Криму, а потім відправиться в район Мелітополя, Запоріжжя», - каже кримчанин.

Під час останнього тренування голубів випустили в районі Чонгара додому. Додому - в село Трудове Сімферопольського району - птахи повернулися через 1,5 години, пролетівши близько 130 кілометрів.