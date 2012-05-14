Росіяни виграли чемпіонат з швидкісних велоперегонів у Криму

Російські спортсмени зайняли перші місця на відкритому чемпіонаті України з даунхілу - швидкісного спуску на велосипедах FreeRateDH, який проходив в ці вихідні на півдні Криму, зібравши 99 спортсменів з країн СНД, повідомили організатори.

Серед жінок перемогу святкувала Олександра Жирнова з Санкт-Петербурга, з юніорів кращим був Микола Патрикеєв з міста Ржев Тверській області, в "еліті" перемогу вже другий рік поспіль здобув москвич Микола Пухир. Він подолав 1,8 кілометра за 4 хвилини 40 секунд.

Траса, яка бере початок на плато гори Ай-Петрі неподалік від верхньої станції канатної дороги і проходить по хребту, спускаючись до підніжжя скелі, була підготовлена з урахуванням світових стандартів. На особливо небезпечних для спортсменів ділянках закріпили захисні мати і сітку.

Змагання провела громадська організація "Фрірайт" спільно з Федерацією велоспорту Україні.

Чемпіонат вперше в історії країни був включений в календар UCI (міжнародний союз велосипедистів), 10 українських гонщиків увійдуть в міжнародний рейтинг, а мінімум у 8 з них з'явиться можливість брати участь у Кубку світу.