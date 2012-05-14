Мер погорів на хабарі в Криму

Тисяча доларів

Правоохоронці затримали голову Кіровської селищної ради та депутата при одержанні тисячі доларів хабара за можливість здійснювати виносну торгівлю в селищі, прокуратура Криму порушеила кримінальну справу, повідомила прес-служба наглядового відомства. Дії мера та депутата кваліфіковані за частиною 3 статті 368 КК України (одержання хабара). Проводиться слідство.

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