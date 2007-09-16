Шуфрич вручив квартири 44 сім`ям

Київ. 16 вересня. УНІАН. Міністр з питань надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ офіційно передав в неділю меру Керчі символічний ключ від багатоквартирного будинку для потерпілих внаслідок повені жителів Аршинцевської коси в січні 2007 року, коли в результаті шторму виникло підтоплення території площею понад 300 квадратних метрів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС, 16 вересня 44 сім`ї одержали ордери і ключі від нових квартир. Протягом 10 днів новосели залишать свої напівзатоплені, напівзруйновані будинки на косі і переселяться в новий будинок.

За словами міністра, протягом 2 місяців буде здано в експлуатацію другий багатоквартирний будинок, в який зможе заселитися ще 31 сім`я.

«Говоритимемо відверто: півроку назад, коли ми сказали, що обов`язково допоможемо постраждалим, які жили в неможливих умовах, ніхто в це не вірив, і ось ви бачите сьогодні це зроблено - перший будинок здано, а через 2 місяці буде здано другий і всі жителі Аршинцевської коси будуть переселені», - підкреслив Н.ШУФРИЧ, додавши, що «це ще раз демонструє, що Віктор ЯНУКОВИЧ і стабільний уряд знають, як працювати, і як допомагати людям».