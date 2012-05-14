Росіянина, обвинуваченого в шпигунстві в Криму, виправдали

Прокуратура оскаржить вирок Ленінського районного суду Севастополя, який виправдав громадян України та Росії, яких звинувачують у державній зраді та шпигунстві, повідомила прес-служба наглядового відомства міста.

У 2010 році тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що співробітники української спецслужби затримали двох осіб, які намагалися здобути і вивезти за кордон блоки від корабельних радіолокаційних станцій, які здійснюють спостереження за крилатими ракетами.

Міністерство закордонних справ Росії в квітні цього року заявило, що вважає надуманими звинувачення в шпигунстві, висунуті Україні громадянину РФ - заступнику директора філії російського заводу "Електроприлад" Артуру Степанянцу, і сподівається на об'єктивний розгляд справи українським судом.

Суд 10 травня виправдав українця і росіянина, не знайшовши в їхніх діях складу злочину.

"Прокуратура Севастополя не згодна з виправдувальним вироком. Докази збору та передачі іноземній державі таємних відомостей і нанесення шкоди національної безпеки України у сфері оборони судом до уваги не прийняті, судове слідство проведено неповно і однобічно. Вирок суду є незаконним і підлягає скасуванню", - заявляє наглядове відомство.